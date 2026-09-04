Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Profitable Gilead Sciences-Anlage?
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Gilead Sciences-Papier an diesem Tag bei 76,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,046 Gilead Sciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 972,86 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 03.09.2026 auf 151,22 USD belief. Das entspricht einem Plus von 97,29 Prozent.
Insgesamt war Gilead Sciences zuletzt 185,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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