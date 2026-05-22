NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Gilead Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,545 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gilead Sciences-Aktien wären am 21.05.2026 1 898,18 USD wert, da der Schlussstand 130,50 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,82 Prozent angezogen.

Gilead Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 162,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at