Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Rentables Gilead Sciences-Investment?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 112,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Gilead Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,888 Gilead Sciences-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,25 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 27.08.2026 auf 148,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,25 Prozent.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 183,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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