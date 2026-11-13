Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Investmentbeispiel 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 130,856 Gilead Sciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 167,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 977,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 119,77 Prozent angewachsen.

Am Markt war Gilead Sciences jüngst 210,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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