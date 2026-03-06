NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Gilead Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Gilead Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 87,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 114,666 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 145,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 642,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,43 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 183,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at