Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Profitable Gilead Sciences-Anlage?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 80,47 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1,243 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 123,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,90 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Gilead Sciences eine Marktkapitalisierung von 156,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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