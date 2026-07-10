Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Investmentbeispiel 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Gilead Sciences-Anteile an diesem Tag 75,69 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,118 Gilead Sciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 814,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,15 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 168,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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