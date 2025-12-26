NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 84,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 117,994 Gilead Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 125,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 828,32 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 14 828,32 USD, was einer positiven Performance von 48,28 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 156,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at