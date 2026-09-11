Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Langfristige Anlage 11.09.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 70,99 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,865 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 144,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 398,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,99 Prozent erhöht.

Alle Gilead Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 180,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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