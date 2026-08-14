Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Rentable Gilead Sciences-Anlage? 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Gilead Sciences-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Gilead Sciences-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 71,16 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 14,053 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers auf 138,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 941,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,13 Prozent angewachsen.

Gilead Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 168,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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