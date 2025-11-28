NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 28.11.2022 wurde das Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,736 Gilead Sciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 127,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 496,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,64 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Gilead Sciences betrug jüngst 158,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at