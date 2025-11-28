Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Gilead Sciences-Investition im Blick
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 28.11.2022 wurde das Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,736 Gilead Sciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 127,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 496,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,64 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Gilead Sciences betrug jüngst 158,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25