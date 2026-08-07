Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Profitabler Gilead Sciences-Einstieg? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 80,67 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 1,240 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62,22 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Gilead Sciences eine Marktkapitalisierung von 164,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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