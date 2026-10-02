Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Gilead Sciences-Investition 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gilead Sciences-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 74,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 134,953 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 905,53 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 01.10.2026 auf 147,50 USD belief. Mit einer Performance von +99,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Gilead Sciences zuletzt 185,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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