WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

Lohnendes Gilead Sciences-Investment? 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Gilead Sciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 91,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,911 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 121,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 323,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,31 Prozent gesteigert.

Am Markt war Gilead Sciences jüngst 154,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

