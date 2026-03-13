NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie Anlegern gebracht.

Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Gilead Sciences-Anteile bei 113,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0,882 Gilead Sciences-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,11 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 12.03.2026 auf 145,21 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 128,11 USD, was einer positiven Performance von 28,11 Prozent entspricht.

Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 180,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at