Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Gilead Sciences-Performance
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Gilead Sciences-Anteile bei 113,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0,882 Gilead Sciences-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,11 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 12.03.2026 auf 145,21 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 128,11 USD, was einer positiven Performance von 28,11 Prozent entspricht.
Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 180,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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