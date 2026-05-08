NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 101,874 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 134,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 657,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 36,57 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Gilead Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 169,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at