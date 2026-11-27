Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Performance unter der Lupe
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 74,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,348 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 176,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 359,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 135,90 Prozent angezogen.
Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 218,62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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