Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 74,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,348 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 176,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 359,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 135,90 Prozent angezogen.

Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 218,62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at