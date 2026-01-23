NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Gilead Sciences gewesen.

Am 23.01.2023 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 83,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 120,149 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 131,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 756,34 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 57,56 Prozent.

Insgesamt war Gilead Sciences zuletzt 163,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at