Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Lukrative Gilead Sciences-Investition?
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06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Gilead Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Gilead Sciences-Papier 66,32 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 15,078 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 526,69 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 05.11.2026 auf 167,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,67 Prozent angewachsen.
Am Markt war Gilead Sciences jüngst 215,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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