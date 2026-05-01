NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividende können sich Gilead Sciences-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences am 30.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,16 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 2,60 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Gilead Sciences beläuft sich auf 4,00 Mrd. USD. Damit wurde die Gilead Sciences-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,17 Prozent erhöht.

Gilead Sciences- Dividendenrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Gilead Sciences-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 130,84 USD. Das Gilead Sciences-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,57 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,33 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Gilead Sciences via NASDAQ 60,70 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 72,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Gilead Sciences

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,23 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,47 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten der Gilead Sciences-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Gilead Sciences beträgt aktuell 160,464 Mrd. USD. Das Gilead Sciences-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 18,10. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Gilead Sciences einen Umsatz von 29,448 Mrd.USD sowie ein EPS von 6,78 USD.

Redaktion finanzen.at