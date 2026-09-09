NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 29,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Glacier Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,427 Glacier Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 46,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,43 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 58,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at