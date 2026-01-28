NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 23,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,048 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (48,75 USD), wäre die Investition nun 2 098,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 109,86 Prozent erhöht.

Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 6,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at