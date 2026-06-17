NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glacier Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,891 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,18 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 16.06.2026 auf 49,39 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 92,18 Prozent gleich.

Glacier Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at