Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Glacier Bancorp-Anlage unter der Lupe 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Glacier Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 28,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,249 Glacier Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 43,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 536,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 53,61 Prozent gleich.

Glacier Bancorp wurde am Markt mit 5,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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