NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.02.2016 wurden Glacier Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,74 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 421,230 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 134,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,35 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at