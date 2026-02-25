Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Langfristige Anlage
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.02.2016 wurden Glacier Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,74 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 421,230 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 134,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,35 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|48,29
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.