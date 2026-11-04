Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Glacier Bancorp-Performance im Blick 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 27,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 362,582 Glacier Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 726,61 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 03.11.2026 auf 48,89 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 726,61 USD entspricht einer Performance von +77,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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