NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Glacier Bancorp-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 33,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,018 Glacier Bancorp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,44 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 28.07.2026 auf 49,51 USD belief. Damit wäre die Investition um 49,44 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 6,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at