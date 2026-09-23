Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Frühe Investition 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Glacier Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,08 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 356,125 Glacier Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 726,50 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 22.09.2026 auf 44,16 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,26 Prozent angewachsen.

Am Markt war Glacier Bancorp jüngst 5,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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