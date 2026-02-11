Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Glacier Bancorp-Anlage im Blick
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Am 11.02.2023 wurde die Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,125 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 51,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,14 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 6,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|51,95
|0,23%
