NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Glacier Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,456 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 093,42 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 10.03.2026 auf 44,71 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,34 Prozent.
Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 5,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
