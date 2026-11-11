Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Profitabler Glacier Bancorp-Einstieg? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Glacier Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,55 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 2,350 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,67 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 10.11.2026 auf 48,79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,67 Prozent.

Am Markt war Glacier Bancorp jüngst 6,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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