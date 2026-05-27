NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,75 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 2,395 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116,43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,43 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Glacier Bancorp einen Börsenwert von 6,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at