Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Glacier Bancorp-Performance 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 46,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,160 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 48,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,77 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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