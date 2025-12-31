Glacier Bancorp Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,693 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 675,08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 67,51 Prozent vermehrt.
Glacier Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
