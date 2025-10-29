NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.10.2020 wurde die Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 35,80 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 27,933 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 195,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,58 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at