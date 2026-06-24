Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Profitabler Glacier Bancorp-Einstieg? 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glacier Bancorp von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.06.2025 wurde die Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 42,15 USD. Bei einem Glacier Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,725 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 49,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 177,70 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 177,70 USD entspricht einer Performance von +17,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Glacier Bancorp einen Börsenwert von 6,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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