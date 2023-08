NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Glacier Bancorp bedeutet

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Glacier Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Glacier Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35,31 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,832 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.08.2023 auf 32,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,10 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at