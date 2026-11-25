Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Frühe Anlage
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 169,348 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 888,23 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 24.11.2026 auf 46,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,12 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 6,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|41,80
|-0,95%