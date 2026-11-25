Bei einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 169,348 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 888,23 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 24.11.2026 auf 46,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,12 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at