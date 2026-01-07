Glacier Bancorp Aktie

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

Hochrechnung 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Glacier Bancorp-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Glacier Bancorp-Anteile an diesem Tag 49,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,186 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 953,57 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 06.01.2026 auf 47,24 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4,64 Prozent.

Der Glacier Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 5,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

