NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,47 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 572,410 Gladstone Commercial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 817,40 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 27.10.2026 auf 11,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31,83 Prozent verkleinert.

Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 581,26 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at