Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Anlage
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Gladstone Commercial-Papier bei 18,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 529,942 Gladstone Commercial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 802,86 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 06.01.2026 auf 10,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,97 Prozent verringert.
Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 530,48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
