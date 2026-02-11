Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial-Anlage unter der Lupe 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.02.2021 wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Gladstone Commercial-Aktie an diesem Tag bei 19,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 51,680 Gladstone Commercial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 599,48 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 10.02.2026 auf 11,60 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,05 Prozent gleich.

Am Markt war Gladstone Commercial jüngst 557,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp. 9,77 0,36% Gladstone Commercial Corp.

