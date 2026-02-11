Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Anlage unter der Lupe
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 11.02.2021 wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Gladstone Commercial-Aktie an diesem Tag bei 19,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 51,680 Gladstone Commercial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 599,48 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 10.02.2026 auf 11,60 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,05 Prozent gleich.
Am Markt war Gladstone Commercial jüngst 557,82 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16:02
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|9,77
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.