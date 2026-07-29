NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Anlegern gebracht.

Das Gladstone Commercial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Gladstone Commercial-Papier bei 23,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,048 Gladstone Commercial-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 557,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,25 Prozent.

Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 630,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at