Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Anlage unter der Lupe
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Gladstone Commercial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Gladstone Commercial-Papier bei 23,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,048 Gladstone Commercial-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 557,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,25 Prozent.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 630,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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