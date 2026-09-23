Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Langfristige Anlage
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,643 Gladstone Commercial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,29 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 22.09.2026 auf 12,77 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 59,29 USD entspricht einer negativen Performance von 40,71 Prozent.
Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 612,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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