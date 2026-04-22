NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Gladstone Commercial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Gladstone Commercial-Anteile an diesem Tag bei 14,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 710,227 Gladstone Commercial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 12,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 927,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,72 Prozent vermindert.

Gladstone Commercial wurde am Markt mit 620,10 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at