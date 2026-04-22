Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Investmentbeispiel
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr verloren
Gladstone Commercial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Gladstone Commercial-Anteile an diesem Tag bei 14,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 710,227 Gladstone Commercial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 12,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 927,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,72 Prozent vermindert.
Gladstone Commercial wurde am Markt mit 620,10 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|10,50
|-1,87%