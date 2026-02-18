Gladstone Commercial Aktie

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

Investmentbeispiel 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Gladstone Commercial-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Gladstone Commercial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 14,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, befänden sich nun 677,048 Gladstone Commercial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 11,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 935,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,65 Prozent verringert.

Gladstone Commercial war somit zuletzt am Markt 568,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.


Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp.

