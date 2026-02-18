NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Die Gladstone Commercial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 14,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, befänden sich nun 677,048 Gladstone Commercial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 11,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 935,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,65 Prozent verringert.

Gladstone Commercial war somit zuletzt am Markt 568,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at