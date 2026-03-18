Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Frühes Investment
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.03.2016 wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,112 Gladstone Commercial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,69 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 17.03.2026 auf 12,22 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 25,31 Prozent.
Gladstone Commercial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 594,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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