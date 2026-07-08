NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gladstone Commercial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 58,241 Gladstone Commercial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 729,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,02 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Gladstone Commercial eine Marktkapitalisierung von 619,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at