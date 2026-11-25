Das wäre der Verlust bei einem frühen Gladstone Commercial-Investment gewesen.

Das Gladstone Commercial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Gladstone Commercial-Papier an diesem Tag 19,34 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,171 Gladstone Commercial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,97 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 24.11.2026 auf 9,47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,03 Prozent abgenommen.

Der Gladstone Commercial-Wert an der Börse wurde auf 457,89 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at