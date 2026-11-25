Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Rentables Gladstone Commercial-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Gladstone Commercial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Gladstone Commercial-Papier an diesem Tag 19,34 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,171 Gladstone Commercial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,97 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 24.11.2026 auf 9,47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,03 Prozent abgenommen.
Der Gladstone Commercial-Wert an der Börse wurde auf 457,89 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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