Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Langfristige Performance 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gladstone Commercial-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Gladstone Commercial-Anteile bei 13,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, hätte er nun 76,687 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Gladstone Commercial-Papiers auf 12,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 984,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,53 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Gladstone Commercial eine Börsenbewertung in Höhe von 635,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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